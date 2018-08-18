Оксана Акиньшина объявила о разрыве с мужем

Супруги прожили вместе более шесть лет и воспитывают двоих детей — пятилетнего Константина и годовалую Эмми.

Актриса Оксана Акиньшина объявила о разрыве со своих супругом кинопродюсером Арчилом Геловани. Об этом сообщает Super.

Супруги прожили вместе более шесть лет и воспитывают двоих детей — пятилетнего Константина и годовалую Эмми.

Стоит отметить, что ранее бывший возлюбленный актрисы лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров официально развёлся со своей женой Еленой Мозговой, также известной как Матильда, после восьми лет совместной жизни. Тем временем в микроблогах Шнура и Акиньшиной в социальных сетях появилась совместная фотография. Пользователи социальных сетей предположили, что артисты вновь вместе.

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