Эрдогана переизбрали председателем правящей партии
Эрдоган, чья кандидатура была единственной, избран лидером партии уже в шестой раз.
Фото : © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool18 августа 2018, 20:06
Президент Турции Тайип Эрдоган переизбран председателем правящей Партии справедливости и развития Турции на ее съезде в Анкаре, свидетельствуют итоги голосования. Об этом пишет РИА Новости.
Эрдоган, чья кандидатура была единственной, избран лидером партии уже в шестой раз. Он получил 1380 голосов делегатов съезда.
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