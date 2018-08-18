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Эрдогана переизбрали председателем правящей партии

Эрдоган, чья кандидатура была единственной, избран лидером партии уже в шестой раз.

Фото : © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool18 августа 2018, 20:06

Президент Турции Тайип Эрдоган переизбран председателем правящей Партии справедливости и развития Турции на ее съезде в Анкаре, свидетельствуют итоги голосования. Об этом пишет РИА Новости.

Эрдоган, чья кандидатура была единственной, избран лидером партии уже в шестой раз. Он получил 1380 голосов делегатов съезда.


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