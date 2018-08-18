Лукашенко отправил в отставку руководство правительства Белоруссии

Премьер-министром стал бывший глава Банка развития Сергей Румас.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Премьер-министром стал бывший глава Банка развития Сергей Румас. Об этом сообщается на сайте главы государства, передает РИА Новости

Румас сменил на посту главы кабмина Андрея Кобякова, который занимал его с 2014 года.

Помимо этого, Лукашенко произвел и другие кадровые перестановки в правительстве. Первым заместителем премьера он назначил Александра Турчина, который до этого руководил аппаратом Совета министров. Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", стал заместителем премьер-министра. Он будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Владимир Семашко, — промышленности и ТЭК.

Еще одним замом премьера назначен Владимир Кухарев, занимавший должность зампредседателя комитета госконтроля. Он будет отвечать за сферу строительства, ЖКХ и транспорта.

Игорь Петришенко, посол Белоруссии в России, также стал заместителем премьера. Он будет курировать социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Президент также назначил нескольких министров — Дмитрий Микуленок занял должность министра архитектуры и строительства, Павел Утюпин — министра промышленности, Константин Шульган — министра связи и информатизации, Дмитрий Крутой — министра экономики. Председателем Государственного военно-промышленного комитета стал Роман Головченко.

Отставка за "пофигизм"

На днях Лукашенко резко раскритиковал чиновников за "пофигическое отношение правительства к поручениям президента". Речь шла о поручениях по комплексному развитию Оршанского района Витебской области.

Затем последовали и кадровые решения — президент отправил в отставку двух министров — Анатолия Черного, возглавлявшего Министерство архитектуры и строительства, и главу Министерства промышленности Виталия Вовка. Еще нескольким чиновникам Лукашенко объявил выговор и предупредил о неполном служебном соответствии. Председатель Оршанского райисполкома также лишился должности.

Кроме того, президент распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования. Фактически это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение поставленных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с рядовых работников.

Дисциплина и сплоченность

По словам самого Лукашенко, ситуация в Орше стала последней каплей, которая "переполнила чашу терпения". Он отметил, что в Белоруссии взят определенный политический курс развития страны и не может быть никаких разногласий по этому поводу.

Дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, — это фактор независимости стран, заявил белорусский президент.

"Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения", — сказал он.

Новый премьер Сергей Румас, со своей стороны, сообщил, что одна из первых задач, поставленных перед новым правительством, — это дисциплина. "Глава государства начал с этого — вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей", — сказал Румас. Он также добавил, что "рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства".

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