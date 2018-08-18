В Москве простились с писателем Эдуардом Успенским

Проводить его в последний путь пришли сотни людей, среди которых коллеги Успенского.

В Центральном доме литераторов в Москве завершилась церемония прощания с Эдуардом Успенским, который ушел из жизни 14 августа в возрасте 80 лет, пишет Росбалт.

Проводить его в последний путь пришли сотни людей, среди которых коллеги Успенского — писатели Александр Курляндский, Андрей Усачев и Алла Гербер, поэт Юрий Энтин, ведущий Леонид Якубович, режиссер Марк Розовский, а также Борис Машковцев — директор «Союзмультфильма», на котором оживали знаменитые персонажи Крокодил Гена, Чебурашка и Дядя Федор из Простоквашино.

Отпевание Успенского началось на 14:00 мск в храме на улице Рябиновой, 18, после этого его похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища.

В беседе с ТАСС телеведущий Леонид Якубович назвал Успенского самым известным в мире детским писателем, Марк Розовский — «генералиссимусом детской литературы».

Эдуард Успенский умер в Москве 14 августа в возрасте 80 лет в результате онкозаболевания. Наиболее известен как автор произведений для детей, также был сценаристом известных мультфильмов о крокодиле Гене и Чебурашке, о деревне Простоквашино и цикла «Следствие ведут колобки».

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