В Алматы при пожаре в частном доме погиб мужчина

По предварительной версии, горела баня частного жилого дома

Фото : из открытых источников

Пожар произошел в Медеуском районе Алматы в доме по улице Учительская, передает Sputnik Казахстан.

По предварительной версии, произошло горение бани на территории частного дома.

Спасатели на месте пожара обнаружили тело мужчины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!