В Алматы при пожаре в частном доме погиб мужчина
По предварительной версии, горела баня частного жилого дома
Фото : из открытых источников18 августа 2018, 21:08
Пожар произошел в Медеуском районе Алматы в доме по улице Учительская, передает Sputnik Казахстан.
По предварительной версии, произошло горение бани на территории частного дома.
Спасатели на месте пожара обнаружили тело мужчины.
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