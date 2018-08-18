Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 43 человек

Ранее в субботу спасатели сообщили о том, что им удалось извлечь из-под завалов тела четырех человек, в том числе одного ребенка.

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 43 человек: в субботу вечером в городской больнице "Сан-Мартино" скончался один из тяжелораненых, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал RaiNews24.

Речь идет о 36-летнем румынском водителе. Ранее в субботу спасатели сообщили о том, что им удалось извлечь из-под завалов тела четырех человек, в том числе одного ребенка. После этого в списке людей, считавшихся пропавшими без вести, не осталось других имен. По данным местных властей, в больницах в настоящее время находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии.

Во вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В субботу в Генуе состоялись государственные похороны 19 жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!