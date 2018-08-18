В Павлодаре устраняют несанкционированные пляжи

Отдыхающих убеждают купаться в специально отведенных местах.

Спасатели, полиция и чиновники убеждают павлодарцев покинуть места, не оборудованные для купания в водоёмах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со штормовым предупреждением был проведён внеочередной рейд на трёх пляжах и в несанкционированных местах, - сообщили в акимате Павлодаре. - 180 отдыхающим были выданы 110 листовок, а также брошюрки и памятки по соблюдению правил безопасности».

Рейдовые мероприятия в несанкционированных местах у реки Иртыш для предотвращения несчастных случаев на воде проводят сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Павлодара совместно с оперативно-спасательным отрядом Павлодарской области, службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС и местной полицейской службой УВД города.

«В текущем году с начала купального сезона в выходные и праздничные дни было проведено 18 рейдов с охватом 11962 человека, где распространили 8481 листовок, брошюр и памяток», - отметили в администрации областного центра.

С начала купального сезона в 2018 году в реке Иртыш в черте Павлодара утонули семь человек, из них трое детей. Основная причина - купание в необорудованном месте и купание детей без сопровождения взрослых.

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