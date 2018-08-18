Форвард «Леванте» вкатил страшного красавца – обыграл пятерых, вратаря и убил «Бетис»

Если в Испании забивают так середняки на старте, что будет с грандами на финише.

Опытный страйкер «Леванте» Хосе Луис Моралес положил нереального красавца в матче первого тура чемпионата Испании против «Бетиса», пишет Eurosport.

На 54-й минуте севильский клуб при счете 0:1 подавал угловой у ворот соперника. Моралес включился в борьбу за подбор. Сначала он выиграл воздух у Андреса Гуардадо и помчался к чужим воротам по правому флангу.

Форвард «Леванте» накрутил Вильяма Карвалью и ушел от него в центр. Один из соперников бросился в подкат, но мяч отскочил в штрафную, Моралес убежал от Франсиса Герреро, обыграл на замахе Марка Бартру и послал мяч мимо голкипера Пау Лопеса.

На 90-й минуте Моралес добавил еще один мяч, сделал дубль и окончательно пристрелил «Бетис» – 3:0.

«Лягушки» победили севильцев при 28% владения и со статистикой ударов 6-22 (4-8 в створ).

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