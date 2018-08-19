Сейчас водители получают фиксированный оклад в размере 200 тысяч тенге.

Водители автобусов в Астане смогут получать до 400 тысяч тенге, решающим фактором в этом вопросе станут пассажиры, передаёт Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В столице продолжается работа над улучшением ситуации с общественным транспортом. Так, благодаря вводу транспортных карт удалось вывести из тени доходы от проезда в общественном транспорте.

На сегодняшний день порядка 90% пользователей столичных автобусов перешли на электронные карты оплаты проезда. При этом в ближайший месяц этот показатель в «Astana LRT» намерены довести до 95-98%. Только за первые две недели после ввода ЭСОП «из тени» вышло 15% доходов. Перевозчики не исключают, что в скором времени за счет этого увеличится количество автобусов на дорогах.

«Если так же будут выделяться субсидии, на этом же уровне будем зарабатывать, как сейчас, то до конца года у нас в планах приобрести еще новые автобусы. Порядка 20-25 автобусов. В планах у нас приобрести те же автобусы «Ивеко», есть усовершенствованные автобусы «Урбан вейв», – сказал руководитель автопарка № 3 Бауржан Тлеубергенов.

Кроме того, одной из мер по улучшению ситуации на дорогах станет работа над дисциплиной водителей. При этом решающую роль в этом вопросе сыграют пассажиры. В случае, если маршрут водителя будет ходить строго по графику, при этом шофёр не будет нарушать ПДД, а от пассажиров будут отсутствовать жалобы, его зарплата будет увеличена вдвое.

«У водителя сегодня оклад 200 тысяч, он – фиксированный. И если он отработал от 15 до 18 полных смен, он этот оклад однозначно получит, за минусом пенсионных отчислений, налогов. Плюс у него заложено сверху еще 200 тысяч, которые могут быть начислены в виде бонусов, если нет нарушений по финансово-трудовой дисциплине, не было ДТП. Предусмотрено премирование за работу на удлиненном автобусе в размере 50% к доплате. Таким образом, вместе с фиксированным окладом заработная плата может быть 400 тысяч тенге в месяц», – сказал Б. Тлеубергенов.

Ранее сообщалось, что с 21 июля в Астане перешли на дифференцированную оплату проезда в общественном транспорте. Так, за наличный расчет цена была увеличена в два раза, но оплата проезда транспортной картой осталась прежней.

Стоит напомнить, что для пользователей транспортных карт сохраняется преимущество – бесплатная пересадка в течение 60 минут после первой валидации. Пересадки осуществляются с городского на городской, с экспресса на экспресс и на городской, с пригородного на городской маршрут. Учитывая данную особенность, стоимость проезда в городских маршрутах автоматически падает до 45 тенге.

Кроме того, для тех, кто редко пользуется общественным транспортом, доступна возможность приобретения транспортного билета – мягкой непополняемой карты на 10 поездок. Цена проезда для держателей транспортного билета также останется на уровне 90 тенге с возможностью бесплатной пересадки.

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