Многодетная мать в Актобе была вынуждена рыбачить, чтобы спасти детей от голода

Актюбинцы помогли женщине вещами и продуктами.

Многодетной матери, вынужденной рыбачить, чтобы спасти детей от голода, протянули руку помощи десятки сердобольных актюбинцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Актобе Таймс».

После того, как издание опубликовало статью о матери пятерых детей Вере Козловой, жители Актобе начали привозить вещи, продукты, деньги. Женщина была вынуждена кормить рыбу, чтобы прокормить семью.

- Я не ожидала, что мне так помогут, - говорит растроганная Вера. – Люди везут вещи, привезли для нас всех куртки. Привезли овощи – помидоры, огурцы, перец. Я сделала засолку. В первый раз я повезла дочкам в больницу бананы, печенье, конфеты. Много молока привезли, это очень хорошо для маленьких. Теперь дети хорошо питаются – готовлю им пельмени, тушеную картошку, каши. Многие говорят слова поддержки. Одна женщина привезла баранину и сказала, что это для моих детей - будущего Казахстана. Сказала, что я молодец, что не сломалась и не отдала детей в интернат. Но есть и такие, которые звонят со скрытых номеров и говорят плохие вещи, ругают, проклинают. Стараюсь не обращать на них внимание.

Дочки Веры теперь одеты к школе, им, помимо одежды и обуви, закупили и канцтовары. Благодаря читателям Вере больше не приходится ходить пешком в больницу к дочерям, у нее есть средства на проезд. Сейчас многодетная мать чувствует себя увереннее благодаря неравнодушным горожанам. Однако у нее и ее детей осталась мечта обрести свой дом, а не скитаться по съёмным общежитиям. Она очень надеется, что власти обратят внимание на ее семью и помогут в осуществлении этой мечты.

- Я благодарна каждому человеку, который оказал мне помощь, который поддержал меня и моих детей, - со слезами на глазах говорит женщина. - Спасибо, что делаете такие добрые дела!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!