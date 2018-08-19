«Он не хотел есть больничную еду». Как бывший чемпион мира избегал Головкина

Журналист зарубежного издания назвал возможную причину, почему не состоялся бой GGG со Штурмом.

Фото : sports.kz

Автор журнала The Ring Том Грей предположил, почему не состоялся бой Геннадия Головкина с немцем Феликсом Штурмом, сообщает Sports.kz. «В 2010 году Всемирная боксерская ассоциация создала нелепое правило и повысила Штурма до звания суперчемпиона, если боксер проведет пять или больше успешных защит — у Штурма их было семь. Но нужно было принять как факт, что Феликс с большим интересом прыгнет с парашютом, чем встретится с Головкиным во время его правления. Поэтому решение о „регулярном“ и „суперчемпионе“ удовлетворило всех. Штурму не пришлось питаться больничной едой, а разочарованный Головкин по-прежнему мог называть себя чемпионом мира», — пишет журналист.

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