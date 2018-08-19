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Гульнара Каримова проиграла в суде Швейцарии: у нее конфискуют 800 млн франков

Правоохранительный орган Швейцарии принял два ордера.

Фото : с сайта kaktus.media19 августа 2018, 01:34

Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии отклонил апелляцию старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которая протестовала против конфискации порядка 800 миллионов швейцарских франков, замороженных с 2012 года в банках Женевы и Цюриха. Об этом сообщает «Кактус Медиа» со ссылкой на "Озодлик".

На днях издание получило копию решения суда, принятого 31 июля, в котором он отклонил жалобу Каримовой на решения швейцарской прокуратуры.

22 мая этого года правоохранительный орган Швейцарии принял два ордера: первый - о конфискации денег; второй - о возвращении большей части из них (686,7 миллиона франков) в Узбекистан.

По мнению "Озодлика", решение, принятое швейцарским правосудием, может ускорить процесс возвращения этих денег официальному Ташкенту.

Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа ранее заявлял, что для скорейшего завершения уголовных дел в Узбекистане и Швейцарии его подопечная "при соблюдении определенных условий готова пойти на компромисс".

"В конце этого процесса Каримова могла бы выйти из тюрьмы, начать новую жизнь и вернуть себе свое богатство", - говорил юрист. На протяжении последних месяцев Манжа трижды встречался в Узбекистане с опальной узбекской принцессой, находящейся с 2014 года под арестом.

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой пять лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Позже против нее открыли новое уголовное дело, предъявив обвинения по таким статьям, как "Мошенничество", "Сокрытие иностранной валюты", "Нарушение таможенного законодательства" и "Легализация доходов, полученных преступным путем".

Где отбывает наказание Гульнара Каримова, остается неизвестным. Ташкент и семья первого главы государства не комментируют события, связанные с дальнейшей судьбой Каримовой.


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