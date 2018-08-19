Гульнара Каримова проиграла в суде Швейцарии: у нее конфискуют 800 млн франков

Правоохранительный орган Швейцарии принял два ордера.

Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии отклонил апелляцию старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которая протестовала против конфискации порядка 800 миллионов швейцарских франков, замороженных с 2012 года в банках Женевы и Цюриха. Об этом сообщает «Кактус Медиа» со ссылкой на "Озодлик".

На днях издание получило копию решения суда, принятого 31 июля, в котором он отклонил жалобу Каримовой на решения швейцарской прокуратуры.

22 мая этого года правоохранительный орган Швейцарии принял два ордера: первый - о конфискации денег; второй - о возвращении большей части из них (686,7 миллиона франков) в Узбекистан.

По мнению "Озодлика", решение, принятое швейцарским правосудием, может ускорить процесс возвращения этих денег официальному Ташкенту.

Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа ранее заявлял, что для скорейшего завершения уголовных дел в Узбекистане и Швейцарии его подопечная "при соблюдении определенных условий готова пойти на компромисс".

"В конце этого процесса Каримова могла бы выйти из тюрьмы, начать новую жизнь и вернуть себе свое богатство", - говорил юрист. На протяжении последних месяцев Манжа трижды встречался в Узбекистане с опальной узбекской принцессой, находящейся с 2014 года под арестом.

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой пять лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Позже против нее открыли новое уголовное дело, предъявив обвинения по таким статьям, как "Мошенничество", "Сокрытие иностранной валюты", "Нарушение таможенного законодательства" и "Легализация доходов, полученных преступным путем".

Где отбывает наказание Гульнара Каримова, остается неизвестным. Ташкент и семья первого главы государства не комментируют события, связанные с дальнейшей судьбой Каримовой.

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