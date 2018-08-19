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Зарина Дияс вышла в финал турнира в США

Казахстанка победила Веру Лапко из Беларуси.

Фото : Казинформ19 августа 2018, 06:22

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (63 номер рейтинга WTA) прошла в финал квалификации турнира в американском Нью-Хейвене, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Наша соотечественница победила Веру Лапко из Беларуси - 6:1, 3:6, 6:3. Это был первый матч между соперницами.

Напомним, что в предыдущем круге Зарина Дияс одолела другую казахстанку – Юлию Путинцеву.

В финале квалификации турнира Дияс сойдется с победительницей пары Кирстен Флипкенс (Бельгия)Тамара Зиданшек (Словения).


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