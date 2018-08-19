Сын экс-депутата Госдумы и его девушка покончили с собой

Перед тем как покончить с собой, Роман оставил в соцсетях сообщение, в котором просил никого не винить в случившемся.

Сын бывшего депутата Госдумы РФ Максима Шингаркина Роман и его подруга покончили с собой в городе Железнодорожный в Подмосковье, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"В Железнодорожном сын экс-депутата от ЛДПР Максима Шингаркина Роман вместе со своей подругой совершили самоубийство", - сказал собеседник агентства.

Перед тем как покончить с собой, Роман оставил в соцсетях сообщение, в котором просил никого не винить в случившемся.

В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили факт происшествия в Железнодорожном.

"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в ведомстве.

В подмосковном главке СК сообщили, что начали проверку по факту обнаружения в Железнодорожном тел юноши 19 лет и девушки 17 лет.

"На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в ведомстве.

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