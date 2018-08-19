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В Мексике обнаружили склад с 50 тоннами наркотиков

Власти считают, что изъятая партия принадлежала картелю "Синалоа".

Фото : Vesti.ru19 августа 2018, 07:32

Партия наркотика, известного под названием "кристалл", весом в 50 тонн конфискована в Мексике, сообщает РИА Новости.

Как отмечает портал, относящийся к метамфетаминам наркотик был обнаружен бойцами морской пехоты ВМФ Мексики в нарколаборатории в муниципалитете Бадирагуато в штате Синалоа.

Власти считают, что изъятый наркотик принадлежал картелю "Синалоа". Бадирагуато является родиной бывшего лидера этой преступной организации Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, который долгое время возглавлял картель "Синалоа", а затем был арестован и экстрадирован в США и ожидает суда за наркоторговлю.


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