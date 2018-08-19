Трамп за минуту раскрыл смысл встреч с главами других стран

По словам американского президента, такие мероприятия ведут исключительно к лучшему.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" опубликовал минутный видеоролик, в котором объяснил, почему необходимы встречи с лидерами других государств, сообщает Life.ru.

— На самом деле, это очень важно. Я много раз говорил это. Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь много приобрести, — рассказал он.

В качестве примера Трамп привёл встречу с Ким Чен Ыном, которая прошла в Сингапуре в июне нынешнего года. По его мнению, благодаря тому саммиту Америка не подверглась нападению со стороны КНДР и никто "не проводит ядерные испытания".

Также он назвал июльскую встречу с российским президентом Владимиром Путиным "потрясающей", добавив, что встречи с "зарубежными лидерами — хорошая вещь", особенно если "твой президент знает, что он делает".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!