Сондерс вместо боя с Головкиным запустил жареной курицей в Уайлдера

Как передает Boxingscene.com со ссылкой на британские СМИ, чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс отметился очередной выходкой в одном из ресторанов Белфаста, сообщает Sports.kz.



По информации издания, британский боксер повздорил с американским супертяжеловесом Деонтеем Уайлдером, прибывшим в Белфаст на бой Тайсона Фьюри с Франческо Пьянетой, после чего кинул в него жареную курицу и убежал из заведения.



На коротком видео с места событий видно, как несколько человек, одним из которых предположительно является Сондерс, быстро покидают ресторан, а Уайлдер устремляется следом за ними.



Билли Джо является близким другом Тайсона Фьюри и мог таким образом отомстить Уайлдеру за перепалку с отцом «Цыганского короля», которую американец устроил на церемонии взвешивания перед поединком с Пьянетой.



Напомним, что титул WBO, которым владеет Сондерс, является одной из приоритетных целей в карьере казахстанца Геннадия Головкина.

Billy Joe Saunders throws chicken at Deontay Wilder & his Entourage, Billy joe in the Camo shirt is seen running out of Nando’s being chased by Wilders Entourage ???? pic.twitter.com/VHVDnieL3o