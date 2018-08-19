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Сондерс вместо боя с Головкиным запустил жареной курицей в Уайлдера

Британский боксер повздорил с американским супертяжеловесом Деонтеем Уайлдером.

Фото : Allboxing19 августа 2018, 08:26

Как передает Boxingscene.com со ссылкой на британские СМИ, чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс отметился очередной выходкой в одном из ресторанов Белфаста, сообщает Sports.kz.

По информации издания, британский боксер повздорил с американским супертяжеловесом Деонтеем Уайлдером, прибывшим в Белфаст на бой Тайсона Фьюри с Франческо Пьянетой, после чего кинул в него жареную курицу и убежал из заведения.

На коротком видео с места событий видно, как несколько человек, одним из которых предположительно является Сондерс, быстро покидают ресторан, а Уайлдер устремляется следом за ними.

Билли Джо является близким другом Тайсона Фьюри и мог таким образом отомстить Уайлдеру за перепалку с отцом «Цыганского короля», которую американец устроил на церемонии взвешивания перед поединком с Пьянетой.

Напомним, что титул WBO, которым владеет Сондерс, является одной из приоритетных целей в карьере казахстанца Геннадия Головкина.


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