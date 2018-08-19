Памятник Абаю Кунанбаеву открыли в ВКО

В мероприятиях в рамках программы «Рухани жаңғыру» активное участие приняла местная молодежь.

В Восточно-Казахстанской области появился еще один памятник великому казахскому мыслителю и поэту Абаю Кунанбаеву. Его открыли в рамках празднования 90-летия Абайского района и 160-летия со дня рождения Шакарима Кудайбердыулы, сообщает Хабар24.

В мероприятиях в рамках программы «Рухани жаңғыру» активное участие приняла местная молодежь. Они читали произведения Абая и говорили о духовных ценностях народа. Бронзовая восьмиметровая фигура Абая – идея молодого скульптора Нурбола Калиева. Над этой композицией автор трудился полгода.

- На первый взгляд, работа кажется несложной. Глубока сама тема и идея. Абай – яркая и уникальная личность. Я хотел показать, что труд и знания могут привести к высотам, - говорит скульптор Нурбол Калиев.

И Абай, и Шакарим призывали степной народ к новым знаниям. Они оставили за собой богатое духовное наследие. Здесь, у нового памятника Абаю, звучали его бессмертные произведения. А на центральном стадионе показали театрализованное представление с фрагментами из жизни поэта. Затем зачитали поздравительное письмо госсекретаря страны Гульшары Абдыкаликовой.

- Мы, потомки, очень рады и признательны жителям Семея. Они высоко ценят труды нашего деда, пропагандируют среди подрастающего поколения, бережно хранят в памяти имена этих знаковых для всего народа личностей, - сказал правнук Шакарима Нурлан Зиятов.

- Наш дед Шакарим призывал служить своему народу, не сходить с верного пути, постигать новые знания и искусство. Это актуально и сегодня. Теперь наша задача – продолжать его дело, - добавил внук Шакарима Нурбек Абадилов.

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