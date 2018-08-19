Предстоящий бой Головкин — «Канело» станет историческим для британского телевидения
Популярный телеканал BT Sport запускает проект Box Office.
Фото : Imgur19 августа 2018, 10:53
Известный промоутер Фрэнк Уоррен анонсировал показ второго поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.
Популярный телеканал BT Sport запускает проект Box Office, рассчитанный на показ PPV-трансляций. Рематч Головкина и Альвареса даст старт этому громкому для британского телевидения событию.
«Какой большой поединок для запуска Box Office!», — восхищается в Twitter Уоррен, который, к слову, является промоутером обладателя титула WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса.
Напомним, долгожданный второй поединок GGG — «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
What a fight to launch @btsport Box Office ???? #CaneloGGG2 pic.twitter.com/zbh9Yyeezb— Frank Warren (@frankwarren_tv) 18 августа 2018 г.
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