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Предстоящий бой Головкин — «Канело» станет историческим для британского телевидения

Популярный телеканал BT Sport запускает проект Box Office.

Фото : Imgur19 августа 2018, 10:53

Известный промоутер Фрэнк Уоррен анонсировал показ второго поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

Популярный телеканал BT Sport запускает проект Box Office, рассчитанный на показ PPV-трансляций. Рематч Головкина и Альвареса даст старт этому громкому для британского телевидения событию.

«Какой большой поединок для запуска Box Office!», — восхищается в Twitter Уоррен, который, к слову, является промоутером обладателя титула WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса.

Напомним, долгожданный второй поединок GGG — «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.


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