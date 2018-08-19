Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанские стрелки вышли в финал азиатских игр

Финал будет представлен пятью сильнейшими командами.

Фото : Trend.Az19 августа 2018, 11:32

Смешанная команда Казахстана по стрельбе из пневматического пистолета вышла в финал Азиады-2018, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде программы страну представляют Владимир Исаченко и Зауреш Байбусинова.

В сумме стрельбы с 10 метров им удалось набрать 759 очков. Это позволило стрелкам выйти в финал, который будет представлен в общей сложностью пятью сильнейшими командами.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты