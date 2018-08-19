Казахстанские стрелки вышли в финал азиатских игр

Финал будет представлен пятью сильнейшими командами.

Смешанная команда Казахстана по стрельбе из пневматического пистолета вышла в финал Азиады-2018, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде программы страну представляют Владимир Исаченко и Зауреш Байбусинова.

В сумме стрельбы с 10 метров им удалось набрать 759 очков. Это позволило стрелкам выйти в финал, который будет представлен в общей сложностью пятью сильнейшими командами.

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