Казахстанские стрелки вышли в финал азиатских игр
Финал будет представлен пятью сильнейшими командами.
Фото : Trend.Az19 августа 2018, 11:32
Смешанная команда Казахстана по стрельбе из пневматического пистолета вышла в финал Азиады-2018, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В этом виде программы страну представляют Владимир Исаченко и Зауреш Байбусинова.
В сумме стрельбы с 10 метров им удалось набрать 759 очков. Это позволило стрелкам выйти в финал, который будет представлен в общей сложностью пятью сильнейшими командами.
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