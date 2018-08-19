Александр Емельяненко отправился в больницу после боя в Москве

Врачи осмотрели Емельяненко после поединка и рекомендовали направиться в больницу, чтобы зашить рассечения и проверить состояние здоровья.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко отправится в больницу после поединка с американцем Тони Джонсоном в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Врачи осмотрели Емельяненко после поединка и рекомендовали направиться в больницу, чтобы зашить рассечения и проверить состояние здоровья. В медицинской службе, работавшей во время поединка, ТАСС сообщили, что Емельяненко получил ушибы, гематомы и рассечения в поединке с американцем.

"Его жизни, конечно, ничего не угрожает. Есть ушибы, гематомы и рассечения. Процедура стандартная - ему зашьют рассечения", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко и Джонсона в Москве завершился ничьей. Поединок был главным событием вечера 50-го турнира организации WFCA. В ходе поединка 37-летний Емельяненко получил сильное рассечение на лице в результате борьбы в партере.

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