Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане продают небоскреб

Стартовая цена – 24 миллиарда 83 миллиона 228 тысяч тенге.

Фото : Flatfy.kz19 августа 2018, 13:11

Объявление о предстоящей продаже 45-этажного административного здания «Изумрудный квартал» (Блок Б) появилось на электронной торговой площадке gosreestr.kz, сообщает zakon.kz.

Объект продает ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по типу торгов «на повышение».

Общая площадь здания составляет 100 923,7 кв.м. Вместе с объектом продается прилегающий земельный участок, вспомогательное сооружение и движимое имущество.

Стартовая цена – 24 миллиарда 83 миллиона 228 тысяч тенге.

Начало торгов назначено на 4 сентября.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты