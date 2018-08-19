В Астане продают небоскреб
Стартовая цена – 24 миллиарда 83 миллиона 228 тысяч тенге.
Фото : Flatfy.kz19 августа 2018, 13:11
Объявление о предстоящей продаже 45-этажного административного здания «Изумрудный квартал» (Блок Б) появилось на электронной торговой площадке gosreestr.kz, сообщает zakon.kz.
Объект продает ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по типу торгов «на повышение».
Общая площадь здания составляет 100 923,7 кв.м. Вместе с объектом продается прилегающий земельный участок, вспомогательное сооружение и движимое имущество.
Стартовая цена – 24 миллиарда 83 миллиона 228 тысяч тенге.
Начало торгов назначено на 4 сентября.
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