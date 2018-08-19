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Головкин анонсировал открытую тренировку перед боем с «Канело»

Тренировка пройдет на стадионе Banc of California в Лос-Анджелесе.

Фото : Sports.kz19 августа 2018, 13:34

Казахстанский чемпион среденего веса Геннадий Головкин представил небольшой видеоанонс открытой тренировки перед боем с мексиканской звездой Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.

«Присоединяйтесь! Открытая тренировка 26 августа. Вход бесплатный!» — написал Головкин на своей странице в Twitter.

Тренировка, которая будет открыта и для журналистов, и для болельщиков, пройдет на стадионе Banc of California в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Это домашняя арена футбольного клуба «Лос-Анджелес», который с этого года выступает в MLS.

Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23. Напомним, первый бой прошел 16 сентября 2017 года там же и завершился спорной ничьей.


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