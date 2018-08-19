Бауыржан Байбек открыл студенческий чемпионат мира по футзалу

В Алматы собрались 454 человека из 17 стран, 25 команд.

Официальная церемония открытия студенческого чемпионата мира по футзалу прошла в Алматы Арене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии в качестве почетных гостей присутствовали министр образования и науки Ерлан Сагадиев, вице-президент FISU Мариан Дымальский, руководство Алматы, известные спортсмены и деятели культуры, ректора вузов. Честь торжественно объявить открытым соревнование предоставили акиму Алматы Бауыржану Байбеку.

Клятву о честной борьбе от имени спортсменов произнесли судья соревнований Талгат Досмухамедов и капитан мужской команды нашей студенческой мужской команды Биржан Оразов. Как рассказал на пресс-конференции президент Национальной студенческой лиги, ректор МУИТ Дамир Шыныбеков, впервые за 16 лет проведения студенческих чемпионатов мира по футзалу собралось такое большое количество участников - 454 человека из 17 стран, 25 команд.

«Я уверен, что студенты, которые сегодня участвуют в чемпионате, станут звездами спорта в будущем. Обе арены готовы, с утра уже начались игры. Мероприятие обслуживает 300 волонтеров, все службы готовы»,- сказал Дамир Шыныбеков.

Представитель FISU Мариан Дымальский добавил, что Алматы всегда прекрасно организует спортивные мероприятия. Он выразил уверенность, что этот турнир пройдет также на высоком уровне. В церемонии открытия участвуют звезды казахстанской эстрады, танцоры.

В начале церемонии показали постановку, посвященную памяти бронзового призера Олимпиады-2014 Дениса Тена. После открытия свой первый матч на турнире проведет студенческая сборная Казахстана - наши парни сыграют с действующими бронзовыми призерами мира среди студентов.

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