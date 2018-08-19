На Северный Казахстан надвигается шторм

Ожидается град.

20 августа в Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град и порывистый ветер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Днем возможен град, ночью и утром местами туман.

По данным синоптиков, в Петропавловске местами выпадет град. Вероятность шторма 90-95%.

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