На Северный Казахстан надвигается шторм
Ожидается град.
Фото : ВладТайм19 августа 2018, 14:45
20 августа в Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град и порывистый ветер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Днем возможен град, ночью и утром местами туман.
По данным синоптиков, в Петропавловске местами выпадет град. Вероятность шторма 90-95%.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933289-5209952b3caef7d28f9485981bbb8da6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...