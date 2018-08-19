Женщина отсудила у агентства знакомств круглую сумму за то, что ей не нашли мужчину

Тереза Бурки выяснила, что сотрудники агентства её разводили на деньги.

Женщина заплатила кругленькую сумму в надежде, что обретёт своё счастье, но сотрудники компании только разводили её, сообщает Life.ru.

Тереза Бурки развелась с мужем и осталась с тремя детьми совершенно одна. После этого отношения с мужчинами никак не складывались, поэтому она решила искать любовь с помощью специалистов по знакомствам.

Она обратилась в специальное агентство и заплатила за поиск мужчины мечты немалую сумму. Сотрудники навешали Терезе лапши на уши, что у них более семи тысяч мужчин ищут любовь, но на самом деле таких оказалось всего 100.

С момента поисков прошло уже четыре года, и только сейчас Бурки выяснила, что сотрудники агентства её разводили на деньги. Узнав об этом, женщина непременно подала в суд на компанию.

"Женщина неправильно нас поняла. Мы не сайт знакомств, а эксклюзивное агентство. Я основала его в 2011 году и с тех пор свою любовь нашли у нас шесть тысяч одиноких сердец", - говорит основательница агентства Сьюзи Эмброуз.

Судья Ричард Паркс, выступающий в Высоком суде Лондона, встал на сторону женщины и обязал агентство выплатить ей 12,6 тыс. фунтов за враньё и вымогательство денег.

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