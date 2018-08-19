Пожарные потушили склад на трассе «Алматы-Екатеринбург»
Загорелся контейнер рядом с кафе.
Фото : Бухта Капшагай19 августа 2018, 16:04
Пожар произошел рядом с кафе на трассе 464 км трассы «Алматы-Екатеринбург», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Рядом с кафе «Странит» загорелся отдельно стоящий металлический контейнер, приспособленный под склад.
Площадь пожара 25 кв.м. Пожар локализован в 14:25 и ликвидирован в 14:28.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение населения с огнем.
Пожар ликвидирован силами пожарных Карагандинской области.
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