Пожарные потушили склад на трассе «Алматы-Екатеринбург»

Загорелся контейнер рядом с кафе.

Пожар произошел рядом с кафе на трассе 464 км трассы «Алматы-Екатеринбург», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Рядом с кафе «Странит» загорелся отдельно стоящий металлический контейнер, приспособленный под склад.

Площадь пожара 25 кв.м. Пожар локализован в 14:25 и ликвидирован в 14:28.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение населения с огнем.

Пожар ликвидирован силами пожарных Карагандинской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!