Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пожарные потушили склад на трассе «Алматы-Екатеринбург»

Загорелся контейнер рядом с кафе.

Фото : Бухта Капшагай19 августа 2018, 16:04

Пожар произошел рядом с кафе на трассе 464 км трассы «Алматы-Екатеринбург», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Рядом с кафе «Странит» загорелся отдельно стоящий металлический контейнер, приспособленный под склад.

Площадь пожара 25 кв.м. Пожар локализован в 14:25 и ликвидирован в 14:28.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение населения с огнем.

Пожар ликвидирован силами пожарных Карагандинской области.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты