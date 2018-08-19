Сотни актюбинцев пожелали назвать ледовый дворец в честь Дениса Тена

Под петицией собрали сотни подписей.

В прошлые выходные в парке Первого президента актюбинцы оставляли подписи под обращением акиму области, в котором предложили назвать новый ледовый дворец в честь погибшего фигуриста, сообщает Zakon.kz со ссылкой на газету «Диапазон».

Инициаторы сообщают, что собрали сотни подписей. Их поддержали областные федерации баскетбола и капоэйры, родители фигуристов. А в выходные в парк оставить свои подписи приезжали даже жители Алги и Кандыагаша.

– Я фанатка Дениса Тена, люблю фигурное катание, следила за его выступлением на Олимпиаде, – рассказала «Диапазону» жительница Кандыагаша Алия. – К сожалению, не смогла попасть на последнее его шоу в Астане. Мы с супругом специально приехали на своей машине из Мугалжарского района, чтобы оставить свои подписи под обращением.

Организаторы акции даже согласны подъехать домой к желающим оставить свои подписи. Открыть ледовый дворец планируют уже в сентябре этого года.

– Ледовый дворец планируем открыть уже в сентябре, – проинформировал на сессии облмаслихата аким области. – Его стоимость 1,7 млрд тенге. 70% этой суммы – средства инвестора из Словакии, 30% – наши средства. Там будет 2,5 тыс. зрительских мест. Но самое главное, сколько будет туда ходить детей. Сейчас у нас 800 детей занимаются в хоккейном модуле. В Актобе очень много детей хотят заниматься зимними видами спорта. В ледовый дворец смогут ходить 3,4 тыс. детей.

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