96-летняя жительница Кызылординской области поделилась секретом бодрости

Женщина известна как одна из самых искусных рукодельниц.

96-летняя жительница Кызылординской области, мать-героиня Утеш Тасжуреккызы, известна в регионе как одна из самых искусных рукодельниц. Несмотря на преклонный возраст, бабушка до сих пор собственноручно ткет войлочные изделия для убранства юрт. Она частый гость мастер-классов и выставок изделий народного творчества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Пережившая на своем веку не одну эпоху перемен, Утеш-әже не только хранит и передает подрастающему поколению секреты национального искусства, но и слывет на селе успешным садоводом. С приусадебного участка она ежегодно собирает богатый урожай ягод, овощей и фруктов.

96-летняя ремесленница из аула Мадениет Жалагашского района Утеш Тасжуреккызы изготавливает предметы домашнего обихода по старинным технологиям. Багаж знаний национальных ценностей передала детям. Ткацкому искусству ее обучили родители, говорит мастерица.

Утеш Тасжуреккызы, ветеран труда:

- У меня и папа, и мама были мастерами рукоделия. Видимо, их талант передался мне в генах. Я с детства вяжу, вышиваю, скручиваю пряжу, тку ковры. Однако талант без трудолюбия и веры – ничто. В любом деле нужно усердие, старание и выдержка. И тогда всё получится. Талантливый человек талантлив во всем.

Кроме художественного творчества Утеш әже любит петь, сочинять стихи, готовить кисломолочные продукты. Но главное ее хобби – садоводство. Ежедневный труд помогает ей поддерживать бодрость.

Тайжан Маханов, житель села Мадениет:

- Грецкий орех в нашей области очень редко встречается. При нашем климате вырастить его считается великим трудом. Но у моей мамы золотые руки. Она посадила дерево 30 лет назад и до сих пор за ним ухаживает. Оно ежегодно плодоносит на радость семье, детям, внукам.

Утеш Тасжуреккызы вырастила 11 детей. Сегодня она окружена заботой и теплом 35 внуков и 28 правнуков. Для них она служит образцом оптимизма и трудолюбия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!