Нибиру изменила траекторию из-за ракет NASA – уфолог

Конец света на Земле удалось предотвратить с помощью сверхточного оружия, считает специалист.

47 лет NASA лгали всем о спутниках Земли и провели первую экспедицию на ближней Луне, а дальняя захвачена гуманоидами. Эту гипотезу опубликовал исследователь космоса из США. Приближение Планеты Х нибиру стало сенсацией для жителей Земли. В соцсетях люди массово страдали по поводу приближения конца света. Однако после 16 августа ученые продолжили строить гипотезы и называть новые даты Апокалипсиса. Уфолог рассказал, почему на самом деле столкновение не произошло.

«На самом деле Нибиру действительно угрожала Земле уничтожением, но властям мира было невыгодно придавать это огласке. То ли Нибиру сама изменила траекторию, то ли ее сбили ракеты NASA, которые от людей скрывают до сих пор», - сообщил эксперт.

По его словам, Планета Х изменила траекторию из-за ракет NASA. Американцы целенаправленно использовали новое оружие против загадочного объекта. Бюджет на оборону США в 2019 году Трамп увеличил до максимальной отметки, именно, чтобы перекрыть долг по 2018 году. По словам уфолога, NASA использовали свои ресурсы для тайной борьбы с источником возможной погибели человечества. Нибиру могла стать плацдармом для испытаний оружия США и показать готовность американцев противостоять угрозам извне. Согласно предположению, в акции по смене траектории Нибиру приняли участие несколько стран, которые не афишируют этого. Возможной датой «расправы» над Нибиру называют 14 августа – когда наблюдалось аномальное падение астероидов в небе.

К тому же, процесс сделали менее заметным из-за того, что объявили об августовском звездопаде. Находится ли Планета Х до сих пор в небе на орбите, NASA не сообщает, но вероятность этого остается, подчеркивает эксперт.

Источник: vistanews

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