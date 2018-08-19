Тайная любовь Андрея Миронова: Нина Корниенко рассказала о связи с актером

Нина Григорьевна в этом году отметила 75-летний юбилей.

Заслуженная артистка России Нина Корниенко впервые рассказала о своей работе с Андреем Мироновым и прокомментировала слухи о романе с легендарным актером. 75-летняя актриса театра Сатиры стала героиней программы «Идеальный ремонт», пишет «СтарХит».

Ведущая актриса театра Сатиры Нина Корниенко рассказала о своей работе с легендарным Андреем Мироновым. Корниенко много лет играла в любимом зрителями спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро» одну из главных женских ролей — кокетку Сюзанну, возлюбленную героя Миронова. На сцену прославленного театра, в руки мастера, художественного руководителя Валентина Плучека Нина Корниенко попала совсем юной. Роль Сюзанны стала для нее первой. И сразу удача в виде талантливых партнеров, и сразу успех.

В то время все сошлось — удачная постановка в ведущем театре страны и невероятная популярность исполнителя главной роли Андрея Миронова. Буквально через год после того, как «Фигаро» стал одним из самых посещаемых спектаклем города, на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», и Андрей Миронов стал суперзвездой. Женщины из-за него порой в буквальном смысле сходили с ума. Дочь актера Мария Голубкина рассказывала, как поклонницы отца просто дневали и ночевали в подъезда их дома «как часовые на посту». Поэтому представить, что какая-то актриса играет с ним в одном спектакле любовь и не влюблена в него, было невозможно. Нине Корниенко тоже приписывали роман с Мироновым. 50 лет спустя Нина Григорьевна призналась, что между ней и Мироновым были чувства.

«Было какое-то взаимное притяжение. Я считаю, что это было очень красиво. Первая влюбленность, первый трепет. В этом не было ни пошлости, ни порока. Да, была влюбленность и это было прекрасно. И я понимала, что этот союз ненадежный, что все равно у него что-то начнется, что-то откроется другое. Ну и потом «в одну телегу не можно впрячь коня и трепетную лань». Причем, конь — это я. Нет-нет, я не была к этому готова. Все могло бы быть, но я бы туда (в его жизнь) не вписалась», — рассказала Нина Корниенко.

Нина Григорьевна в этом году отметила 75-летний юбилей. Она до сих пор служит в театре, выходит на сцену. Делит гримерную со своей коллегой и подругой Верой Васильевой, которая, к слову, в легендарном «Фигаро» играла Графиню. Корниенко давно и счастливо замужем за телеоператором. В ее творческой жизни кино и большой славы почти не было, но она ни о чем не жалеет и благодарна судьбе за все хорошее.

Нина Григорьевна поделилась воспоминаниями о первой встрече с Андреем Мироновым: будущая актриса увидела его на стадионе во время футбольного матча.

«Первый раз я увидела Андрюшу, когда приехала в Москву поступать в институт. Я была на футболе, играл Пеле. Вот там я увидела Андрея, еще не зная, ни того, что я буду учиться, ни что встретимся в театре. А познакомились, когда пришла на репетицию «Фигаро». Нормально, интересно, весело. Узнавали друг друга, делились, кому какие актеры нравятся. Он еще не совсем был звездой, только бился стать ею», — рассказала Нина Григорьевна.

Корниенко прекрасно помнит и последний спектакль Миронова. Она была рядом, когда актеру стало плохо во время гастролей в Риге. Именно Нина Григорьевна первая выкрикнула «Скорую!», она до последнего надеялась, что врачам удастся спасти любимого миллионами актера.

«Кто бы мог подумать, что такое возможно. Просто невозможно… спектакль мы почти доиграли. Помню, как Андрей произносит свою реплику и вдруг начинает заваливаться. В это время я была уже за кулисами. Александр Анатольевич (Ширвиндт) его подхватывает. Мы видим, что-то происходит непонятное. Я кричу в кулису — «срочно скорую». Дается занавес. Его кладут на стол. Мы собираемся вокруг. Кто-то пришел из зала с таблетками. Он говорит: «Голова болит, очень болит голова». Почти сразу же его увозят на скорой. Я подумала — слава тебе господи, спасут… Но не спасли», — рассказала Нина Корниенко. Через два дня, 16 августа 1987 года, не приходя в сознание, Андрей Миронов ушел из жизни, оставшись навсегда легендой кино и театра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!