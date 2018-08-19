Скрытая настройка Google Chrome повышает скорость загрузки в 10 раз

Разработчики из Google продолжают модернизировать поисковик, устанавливая новые функции и настройки, экономящие время пользователей.

В Google Chrome появилась скрытая настройка, которая повышает скорость загрузки сайтов в 10 раз. Речь идет о сервисе с «говорящим» названием Lazy Load. Эта функция увеличивает скорость загрузки за счет фрагментарного, поэтапного просмотра контента, сообщает VistaNews.

При дальнейшей прокрутке идет подгружение текста. Эксперты уже оценили остроумность такого решения. Пользователю не обязательно сразу просматривать всю страницу, поэтому нужная на данный момент часть загружается с большой скоростью.

Вторым и немаловажным преимуществом Lazy Load является значительная экономия интернет-трафика, что, например, в роуминге особенно актуально.

Для того, чтобы активизировать настройку к браузеру Google Chrome, нужна фирменная приставка Canary, которая уже присутствует в новой версии. Вводится адрес chrome://flags, затем из меню активируются опции Enable lazy frame loading и Enable lazy image loading. Последним этапом является перезапуск браузера.

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