«Астана LRT» опровергла информацию о двойном списании тарифов с карт Astra plat

Cотрудники ТОО "Астана LRT" запросили номера транспортных карт у пассажиров для проведения подробной детализации поездок.

Денежные средства с транспортных карт Astra plat списываются согласно установленным тарифам, сообщили в пресс-службе "Астана LRT", передаёт корреспондент BNews.kz.

"Электронная система оплаты проезда в общественном транспорте работает корректно, и денежные средства с транспортных карт списываются согласно установленным тарифам", - говорится в сообщении.

Сотрудниками ТОО "Астана LRT" были запрошены номера транспортных карт у пассажиров для проведения подробной детализации поездок.

"Так, владельцы карт уверяли, что при безналичной оплате проезда идёт списание двойного тарифа, то есть не 90 тенге, как установлено, а 180 тенге, как при оплате наличными средствами. Были произведены проверки пользователей следующих карт: 1004061733, 1006253122, 1007110545,1001898749, 1001378692, 1002145272, 1001397932", - отметили в пресс-службе.

По итогам проверок были предоставлены развернутые отчёты историй валидаций, в результате которых выяснилось, что система работает исправно, некорректных списаний обнаружено не было.

Напомним, накануне астанчане жаловались на двойное списание оплаты по электронными картами в общественном транспорте. Жители утверждали, что вместо 90 тенге, списывается двойной тариф.

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