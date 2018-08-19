В одной больнице забеременели 16 медсестер
Медсестры заверили, что массовый декрет никто не планировал.
Фото : © Depositphotos / AllaSerebrina19 августа 2018, 17:31
В медицинском центре Banner Desert Medical Center в штате Аризона сразу 16 медсестер объявили о своей беременности. Фотографии и видео будущих мам опубликовала в Facebook сотрудница госпиталя Эшли Адкинс, также находящаяся в положении, передает РИА Новости.
По ее словам, дети должны появиться на свет в период с октября по январь.
Медсестры заверили, что массовый декрет никто не планировал. На следующей неделе они хотят организовать совместный baby shower — вечеринку, на которой будущие матери объявляют пол ребенка и получают подарки.
Продолжительность отпуска по уходу за ребенком в Аризоне составляет 12 недель.
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