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В одной больнице забеременели 16 медсестер

Медсестры заверили, что массовый декрет никто не планировал.

Фото : © Depositphotos / AllaSerebrina19 августа 2018, 17:31

В медицинском центре Banner Desert Medical Center в штате Аризона сразу 16 медсестер объявили о своей беременности. Фотографии и видео будущих мам опубликовала в Facebook сотрудница госпиталя Эшли Адкинс, также находящаяся в положении, передает РИА Новости.

По ее словам, дети должны появиться на свет в период с октября по январь.

Медсестры заверили, что массовый декрет никто не планировал. На следующей неделе они хотят организовать совместный baby shower — вечеринку, на которой будущие матери объявляют пол ребенка и получают подарки.

Продолжительность отпуска по уходу за ребенком в Аризоне составляет 12 недель.


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