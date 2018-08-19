Во Франции автомобиль въехал в толпу у ночного клуба

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 18-летний автомобилист сначала наехал на людей, а затем врезался в столб.

Нетрезвый 18-летний мужчина врезался на своем автомобиле в толпу людей у ночного клуба во французском департаменте Нор: семь человек получили травмы, передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.

Инцидент произошёл около 4 часов утра у ночного клуба в коммуне Камбре.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 18-летний автомобилист сначала наехал на людей, а затем врезался в столб.

В результате наезда два человека получили крайне тяжелые ранения, для их эвакуации пришлось вызывать вертолёт. Ещё пятеро получили более лёгкие травмы.

Причина происшедшего пока официально не установлена, но сообщается, что молодой человек поссорился с сотрудником клуба.

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