Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Во Франции автомобиль въехал в толпу у ночного клуба

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 18-летний автомобилист сначала наехал на людей, а затем врезался в столб.

Фото : © AFP 2018 / Matthieu Alexandre19 августа 2018, 17:33

Нетрезвый 18-летний мужчина врезался на своем автомобиле в толпу людей у ночного клуба во французском департаменте Нор: семь человек получили травмы, передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.

Инцидент произошёл около 4 часов утра у ночного клуба в коммуне Камбре.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 18-летний автомобилист сначала наехал на людей, а затем врезался в столб.

В результате наезда два человека получили крайне тяжелые ранения, для их эвакуации пришлось вызывать вертолёт. Ещё пятеро получили более лёгкие травмы.

Причина происшедшего пока официально не установлена, но сообщается, что молодой человек поссорился с сотрудником клуба.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты