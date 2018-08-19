Глава МИД Ирана обвинил США в подготовке госпереворота в стране

При этом Мохаммад Джавад Зариф отметил, что у инициативной группы, созданной в Госдепе, "ничего не выйдет"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране. Об этом он написал в Twitter, передает ТАСС.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив иранцев на следующие 25 лет. Теперь инициативная группа [в Госдепартаменте] планирует осуществить то же самое путем давления, дезинформации и демагогии. У нее ничего не выйдет", - говорится в твите министра.

Госдеп 16 августа объявил о создании группы для координации своей политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайан Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, группа будет отвечать за взаимодействие США со странами, которые разделяют американские оценки касаемо "иранской угрозы". Хук заявил журналистам, что объявление о формировании группы в годовщину операции спецслужб США и Великобритании по свержению в Тегеране правительства премьера-реформатора Мохаммеда Моссадыка в 1953 году - это "чистое совпадение".

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