В Лисаковске подвели итоги Костанайской областной спартакиады

20 команд из городов и районов области соревновались по 13 видам спорта и разыграли 81 комплект медалей.

В течение трех дней жаркие спортивные баталии проходили в Лисаковске, который в этом году принял XXXIII областную спартакиаду «Тын Целина-2018». Первое место в командном зачете заняли костанайцы, на втором были рудничане, третью ступень пьедестала заняли хозяева спартакиады – лисаковчане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

Если в прошлом году число участников спартакиады на всех этапах составило 26 тыс. спортсменов, то в этом году в ней приняло участие свыше 27,5 тысяч атлетов в сельских, районных и городских стартах.

Открытие спартакиады в этом году совпало вместе с празднованием дня города, после традиционного и любимого всеми горожанами карнавала она прошла на центральном стадионе рассчитанным на 2 тыс. посадочных мест. К слову, в этом году специально к спортивному празднику он прошел капитальную реконструкцию. На эти цели из бюджета области было выделено порядка 700 млн тенге.

Поздравил горожан и спортсменов от имени акима Костанайской области его заместитель Гауез Нурмухамбетов:

- Поздравляю с началом cпартакиады «Тын Целина-2018». Спартакиада является ярким примером выполнения поручения Президента РК Нурсултана Назарбаева о развитии массового спорта и повышении численности жителей страны, занимающихся физической культурой. Массовым спортом в области охвачены 260 тыс. человек, что составляет 29% населения Костанайской области. Участие в спартакиаде дает возможность получить спортивные разряды и улучшить спортивную подготовку. Только в прошлом году 200 человек получили разряд кандидатов в мастера и более 350 человек выполнили первый взрослый разряд. Многие известные спортсмены из Костанайской области первые победы одержали как раз на «Тын Целине».

Спартакиада является хорошим стимулом для развития массового спорта. Стоит отметить, что в Костанайской области ведется реконструкция и строительство ряда спортивных объектов. К примеру, в прошлом году была начата реконструкция стадиона «Центральный» в Костанае, где увеличено количество посадочных мест с 5800 до 10 тыс. В рамках государственно-частного партнерства завершено строительство спортивного комплекса в Костанае на 1000 мест. Строится футбольный манеж на 3000 мест, который соответствует стандартам УЕФА. Начато строительство 50 -метрового бассейна. Заключен договор на строительство дворца спорта с ледовым покрытием на 2500 мест. Все эти меры позволят увеличить количество жителей области, занимающихся спортом на 3000 человек.

Развиваются и районы области. Проведет ремонт стадиона «Затоболец» в Костанайском районе. В Аркалыке в рамках меморандума за счет привлеченных средств капитально отремонтирован стадион «Жiгер».

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