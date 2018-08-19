Сборная Казахстана одержала победу над чехами в первом матче ЧМ по футзалу

В Almaty Arena стартовал матч чемпионата мира по футзалу среди студентов.

Мужская сборная Казахстана после церемонии открытия провела свой первый матч против команды Чехии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Многочисленные зрители активно болели за казахстанцев и создали небывалый ажиотаж.

Игра с первых минут оказалась очень напряжённой. Команды часто обменивались опасными атаками и заставили друг друга понервничать. Первый мяч в игре был забит только на 12 минуте. Отличился игрок Казахстана Агидил Мадияров. Спустя семь минут наши удвоили счет после удачной попытки Даурена Турсагулова.

Второй тайм также выдался интересным. Гости за 25 минут сумели забить три гола благодаря Павлу Дрозда, оформившего дубль и Давида Дрозда, а казахстанцы ответили на это двумя мячами. Голы на свой счет записали Даурен Турсагулов и Агидил Мадияров. Таким образом, матч закончился со счётом 4:3 в пользу сборной Казахстана.

- Мы знали, что будет сложная игра. Хорошо изучали соперника. Чехи бронзовые призёры последнего чемпионата. Поэтому готовились серьезно. Довольны результатом, приятно, когда выигрываешь дома. Это победа всех казахстанцев, - прокомментировал игру игрок Казахстана Агидил Мадияров.

Добавим, что чемпионат мира закончится 26-го августа. В нем участвуют соборные 17 стран мира - 16 мужских и 9 женских команд.

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