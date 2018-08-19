Зарезавшие отца сестры-москвички рассказали новые жуткие подробности

Девушки признались, что у них был особый график: подъём в шесть утра, не есть, не принимать душ и не ходить в туалет, когда захочешь. Младшая отмечает, что "ему нужны были рабы, всегда готовые исполнять приказы".

Обвиняемые в убийстве родного отца-садиста сёстры Хачатурян рассказали, что, находясь в СИЗО, они чувствуют себя намного лучше, чем было дома. Об этом сообщает МК. По их словам, убитый отец приходит во снах и угрожает. Самая большая проблема сестёр заключается в том, что они не видят друг друга.

Средняя — Ангелина, которая находится в спецблоке, отмечает, что очень скучает по сёстрам, так как с самого детства они находились вместе. Самая младшая — 17-летняя Мария — находится в камере для несовершеннолетних, а старшая — Крестина — в обычной маломестной.

Младшая рассказывает, что ей обещали сделать МРТ головы, так как её мучают постоянные боли, которые наблюдаются с 14 лет, а обезболивающие не помогают. До всей этой истории она обращалась к медикам, врачи отмечали, что забиты сосуды и кровь плохо поступает в голову. На вопрос, ударялась ли она, девушка отвечает, что, скорее всего, её ударяли.

— Он (так отца старается называть Мария. — Прим. ред.) всё время бил именно по голове. По лицу не бил, чтобы следов не оставалось, — говорит она.

Она продолжила, что глава семейства бил всем подряд — чаще всего табуретом или кулаком, металлической палкой — бабушкиной тростью, бросал также связку ключей.

— Бабушка плохо ходила, пользовалась тростью. Трость сломалась, он сказал, чтоб я выбросила. Но был вечер, а по его правилам вечером и ночью нельзя ничего выносить, потому я хотела утром это сделать. А на следующий день он проснулся рано, увидел палку, разозлился и избил меня ей, — вспоминает она.

К слову о том, почему в СИЗО девушки чувствуют себя намного лучше, чем тогда дома, где у них был особый график: подъём в шесть утра, не есть, не принимать душ и не ходить в туалет, когда захочешь. Сёстры ходили в школу, но потом отец им запретил это делать.

— Ему нужны были рабы, всегда готовые исполнять приказы, — подчеркнула девушка.

Напомним, что 27 июля три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего 57-летнего отца. Они нанесли мужчине более 30 ножевых ранений, после чего сообщили в полицию о совершённом. Свои действия они объяснили тем, что не могли больше терпеть жестокость и издевательства. Сейчас девушки находятся в СИЗО.

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