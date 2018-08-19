Сагадиев прокомментировал распределение грантов

Министр образования и науки РК принял участие в пресс-конференции.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев прокомментировал новые правила присуждения государственных грантов, по которым учитываются только результаты ЕНТ, на пресс-конференции по случаю открытия студенческого чемпионата мира по футзалу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлые годы обладатели знака «Алтын белгі», победители различных конкурсов и научных проектов, в том числе и конкурсов исполнителей, победители соревнований имели преимущественное право, несмотря на то, сколько баллов они набрали. Эти дети фактически автоматом поступали на гранты. Были внесены изменения в Закон об образовании, мы достаточно давно обсуждали этот вопрос с родительской общественностью. В этом законе теперь все категории имеют преимущество только при равенстве баллов.

«В этом году согласно закону мы распределяем государственные гранты только по результатам ЕНТ. В этом отношении у депутатов и Правительства мнение однозначно - все должны хорошо учиться. Вместе с тем мы движемся к такой системе, которая принята во всем мире, где университеты будут сами гоняться за талантливыми студентами. Талантливыми не только в спорте, но и в математических, физических олимпиадах и так далее. Для реализации этого университетам предоставлена финансовая, академическая свобода в управлении. Задача, чтобы университеты были заинтересованы в наборе талантливых студентах, которые будут прославлять имя этого университета», - сказал Ерлан Сагадиев.

Прославлять свои вузы, по словам министра, студенты могут на внутриуниверситетских, межуниверситетских, международных соревнованиях, как это принято во всем мире.

«Мы сейчас видим, студенты будущие, которые подают большие надежды в тех или иных видах и областях, пользуются высоким спросом среди наших государственных и негосударственных университетов. Я думаю, у них проблем не будет», - считает Ерлан Сагадиев.

Будет ли университет делать поблажки для успешных спортсменов-студентов или нет, будут решать ректоры самих вузов, сказал министр, но добавил, что хотелось бы, чтобы студенты учились, потому что спорт - спортом, а знания - это знания.

Ректор МУИТ, президент Национальной студенческой лиги Дамир Шыныбеков добавил, что на стартующем в Алматы студенческом чемпионате мира в составе мужской казахстанской команды нет студентов, обучающихся по спортивной специальности.

«В первую очередь, это студенты. Но они любят спорт, играют не за оценки, не за гонорары. Кроме того, среди них 6 человек - профессионалы, которые уже играют в сборных и клубах страны. Мы, ректора вузов, которые представляют играющие на чемпионате мира студенты, с пониманием относимся, когда учебно-тренировочные сборы, отпускаем их, так как каждый ректор понимает, что их студент представляет страну. Эти задачи понятны», - пояснил Дамир Шыныбеков.

Ерлан Сагадиев добавил, что в школах страны в рамках уроков физкультуры (3 часа в неделю) увеличено количество часов на соревнования с 1 до двух.

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