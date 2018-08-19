Винокуров установил новый рекорд Казахстана

У него есть шанс завоевать путевку на чемпионат мира.

Сегодня, 19 августа, в датском Копенгагене состоялся полный IRONMAN, в котором приняли участие большое количество казахстанцев. Среди них и олимпийский чемпион Александр Винокуров, для которого полная "железная" дистанция стала первой в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

Копенгаген не в первый раз принимает полный IRONMAN на своей территории. В столицу Дании уже съезжались супертриатлеты из разных стран мира. И вместе с Таллином он стал второй из двух европейских столиц, где проходит полная дистанция IRONMAN.

Профессионалам датский этап интересен быстрой транзитной зоной (переход от одного этапа к другому), где можно сэкономить драгоценные секунды.

Наряду с этим дополнительное внимание любителей и профи привлекает розыгрыш слотов на чемпионат мира IRONMAN в Коне (Гавайи). В этом году разыгрывалось сразу 40 путевок на главный "железный" старт года.

К слову, среди казахстанцев, кто выступил в Копенгагене, есть прошлогодний участник ЧМ - Павел Артюшенко, который на себе испытал всю сложность и ярость дистанции на гавайском мировом первенстве.

Помимо Артюшенко и Винокурова в Дании преодолел дистанцию и вице-президент Федерации триатлона Казахстана Галимжан Есенов. Также в Копенгаген за слотом отправился и экс-член сборной Казахстана по плаванию Евгений Азарьев. Не удивительно, что именно он быстрее всех из казахстанцев преодолел водный этап. Причем в своей подгруппе он проплыл с седьмым результатом.

Протяженность этапов в Копенгагене традиционна для всех полных IRONMAN. Это 3,8 километров плавания, 180 километров велоэтапа, а также беговой марафон (42,195 метров).

Маршруты всех дистанций были выбраны организаторами с максимальным охватом достопримечательностей Копенгагена. Например, Дом Королевы, Оперный театр и набережная Нью Харбор. Велоэтап прошел по некоторым участкам маршрута чемпионата мира по велоспорту в 2011 году.

Если говорить о результатах, быстрее всех преодолел дистанцию Винокуров. Причем сделал он это довольно эффектно. Олимпийский чемпион выплыл 153-м в своей возрастной категории (45-49).

Отыграть отставание он смог на велоэтапе. Ему удалось не только нагнать лидеров, но и обойти их. Также стоит отметить, что он после второго этапа занимал восьмое место среди всех участников старта в Копенгагене, а это больше двух тысяч атлетов (включая профи).

Беговой этап дался ему несколько сложнее, учитывая, что до него он уже проплыл почти четыре километра и проехал 180 километров на велосипеде. Тем не менее, вплоть до самого финиша он находился в лидирующей группе. И в итоге финишировал он вторым в своей возрастной категории. Финишное время олимпийского чемпиона составило 9 часов 4 минуты 16 секунд. Это новое высшее достижение Казахстана, раньше им владел Артюшенко - 9 часов 7 минут.

Добавим, что результаты остальных казахстанцев будут обновляться в режиме реального времени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!