Казахстанец погиб за рубежом при спасении двух тонущих женщин

Как сообщается, у погибшего осталась дочь в возрасте четырех лет.

В Черногории погиб казахстанец Танат Смагулов, бросившийся на помощь двум тонущим женщинам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на газету «Экспресс-К».

Как рассказал друг погибшего, трагедия произошла 16 августа в городе Ульцин. На море поднялись волны, и две женщины начали тонуть. Танат бросился им на помощь. Одну женщину он спас, второй помог выбраться из воды. Кроме казахстанца утонул один гражданин Черногории.

Как сообщается, у погибшего осталась дочь в возрасте четырех лет.

Отправка тела погибшего на родину запланирована на 21 августа.

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