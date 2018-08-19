Казахстанец погиб за рубежом при спасении двух тонущих женщин
Как сообщается, у погибшего осталась дочь в возрасте четырех лет.
Фото : pixabay.com19 августа 2018, 21:56
В Черногории погиб казахстанец Танат Смагулов, бросившийся на помощь двум тонущим женщинам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на газету «Экспресс-К».
Как рассказал друг погибшего, трагедия произошла 16 августа в городе Ульцин. На море поднялись волны, и две женщины начали тонуть. Танат бросился им на помощь. Одну женщину он спас, второй помог выбраться из воды. Кроме казахстанца утонул один гражданин Черногории.
Как сообщается, у погибшего осталась дочь в возрасте четырех лет.
Отправка тела погибшего на родину запланирована на 21 августа.
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