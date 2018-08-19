Афганистан прекратит огонь с талибами на время Курбан-байрама

Глава Афганистана заявил о прекращении огня в противостоянии с талибами.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением "Талибан"* сроком на три месяца по случаю наступающего праздника Курбан-байрам, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 1TV.

"Так как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам – ред.)…, мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, … и продлится до дня рождения пророка Мухаммеда (20 ноября — ред.)…. при условии, что "Талибан"* ответит взаимностью", — написал Гани в Twitter.

"Мы призываем руководство "Талибана"* приветствовать пожелания афганцев в отношении долговременного и подлинного мира, и мы настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах", — говорится в сообщении президента.

Ранее Гани объявлял о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. После окончания перемирия афганские вооруженные силы возобновили операции против талибов*.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в РК

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