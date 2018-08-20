Самая молодая миллиардерша в мире изменила внешность

Кайли Дженнер перекрасилась.

Младшая сестра Ким Кардашьян — модель и предприниматель Кайли Дженнер — стала блондинкой. Фотографии с новым цветом волос девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте в субботу, 18 августа.

Поклонники с восторгом отреагировали на новую внешность Дженнер.

«Я одержима этим луком!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

«Оставайся блондинкой!» — рекомендовали другие.

«Невероятно красивая», — соглашались третьи.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. 11 июля издание Forbes рассказало на своем сайте, что девушка, которой в августе исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала 900 миллионов долларов.

В мае Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда также опубликовала в Instagram. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — сказала 37-летняя Кардашьян на ролике.

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