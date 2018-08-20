Во Франции около двадцати человек пострадали из-за пожара
Причина пожара пока не установлена.
Фото : © AFP 2018 / Loic Venance20 августа 2018, 01:57
Сильный пожар произошел в северном пригороде Парижа — коммуне Обервилье — около 20 человек пострадали, в том числе дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.
По данным радиостанции, огонь вспыхнул в воскресенье вечером недалеко от мэрии.
В результате пожара пострадали 19 человек, в том числе пять сотрудников полиции. Состояние семерых пострадавших, в том числе пяти детей, оценивается как тяжелое.
Причина пожара пока не установлена.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933330-24d622b3cc3e39760aaf1c8bcfa96b50
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...