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Во Франции около двадцати человек пострадали из-за пожара

Причина пожара пока не установлена.

Фото : © AFP 2018 / Loic Venance20 августа 2018, 01:57

Сильный пожар произошел в северном пригороде Парижа — коммуне Обервилье — около 20 человек пострадали, в том числе дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

По данным радиостанции, огонь вспыхнул в воскресенье вечером недалеко от мэрии.

В результате пожара пострадали 19 человек, в том числе пять сотрудников полиции. Состояние семерых пострадавших, в том числе пяти детей, оценивается как тяжелое.

Причина пожара пока не установлена.


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