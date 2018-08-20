Верховный муфтий поздравил казахстанцев с праздником Курбан-айт

21 августа 2018 года – первый день Курбан-айта.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан-айт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

С Именем Аллаха Милостивого и Милосердного!

Дорогие братья! Поздравляю Вас с одним из главных праздников мусульман – Курбан айтом! Пусть будет благословенным Курбан айт! Желаю вашим семьям здоровья, благополучия и процветания!

Курбан айт является одним из двух значимых праздников мусульманской уммы. Наш народ на протяжении многих столетий с трепетом относится к этому празднику, поэтому к нему готовятся с особым волнением. В этот день все родственники и близкие навещают друг друга, чтобы выразить свои теплые пожелания и благословения.

Посещение родных и близких, теплый прием гостей, получение благословения старших является нашей доброй традицией, которая передается из поколения в поколение.

Хвала Всевышнему, наш народ крепко придерживается своих традиций а в годы независимости еще больше прославил празднование Курбан айта на общенародном уровне. По инициативе нашего Главы государства в честь Курбан айта был объявлен официальный праздничный день, который на сегодняшний день стал народным праздником, призывающий к единству и согласию.

Слово «курбан» по смыслу означает «приближение». В этот день мусульманин, принося жертвоприношение Всевышнему, выражает свое благое намерение и поклонение. Так как в Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура Хадж, 37-аят).

Жертвоприношение является ваджибом (обязанностью) для каждого мусульманина, если ему позволяют материальные средства и в это время не находящемуся в пути. В этот священный день желательно оказывать помощь нуждающимся людям и малоимущим семьям.

Можно приносить в жертву верблюда, корову, овцу. Одна овца или одна коза приносится в жертву от имени одного человека. А крупнорогатый скот или верблюд могут быть принесены в жертву от имени семи человек. Жертвенное мясо раздается родственникам, соседям и нуждающимся семьям.

В день Курбан айта раннее пробуждение для участия в Айт намазе является сунной нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).





Курбан айт – это праздник благополучия и благородства, прощения и милости. В этот день важно помнить о великодушии, поэтому оказывать внимание старшим и радовать окружающих и помощь нуждающимся людям является большим благим делом.

В этой связи, в честь этого величайшего праздника призываю наших соотечественников активно принимать участие во всех благотворительных акциях и мероприятиях.

Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения! Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, пусть будет принято их поклонение - Хадж!

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