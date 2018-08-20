Из 600 автобусов Тараза на маршруты выходят около 400

Руководители автопарков объясняют это нехваткой средств на модернизацию, высокими штрафами, дорогими запчастями и ГСМ.

В департаменте внутренних дел Жамбылской области обсудили проблемы общественного транспорта Тараза - устаревший автопарк и низкую дисциплину водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие руководители управления административной полиции, МПС, горакимата, инспекции транспортного контроля, пунктов гостехосмотра транспортных средств и частных автобусных парков Тараза.

«80% ДТП с участием пассажирского транспорта происходит в областном центре, что говорит о слабой дисциплине водительского состава, - рассказал начальник УАП ДВД подполковник полиции Серик Джунисбеков. - Количество административных правонарушений водителями общественного транспорта с каждым годом только растет. Если за первое полугодие 2017 года их было 282, то за такой же период этого года - 458. Наиболее частыми нарушениями являются превышение норм загрязняющих веществ, разговоры по мобильным телефонам, несоблюдение дорожных знаков и разметок, выезд на перекресток и нарушение пользования внешними световыми приборами».

На водителей наложено около 2 млн тенге штрафов, основная их часть приходится на автопарки «ДамРус», «Автопарк №1» и «СапарТранс 2012». По словам начальника УАП ДВД региона, только за семь месяцев этого года по вине водителей автобусов в области совершено десять ДТП, в том числе семь - в Таразе. Заместитель начальника МПС ДВД области Уалихан Сексенбаев сообщил, что за этот период задержаны 15 водителей без документов, двое сняты с маршрута в состоянии алкогольного опьянения.

«Нам необходимо решить вопрос о замене устаревшего транспорта, ввести обязательное наличие пандусов для людей с ограниченными возможностями, рассмотреть вопрос о ремонте узлов и агрегатов автобусов, отвечающих за выброс в атмосферу отработанных газов», - отметил Серик Джунисбеков.

Замакима города Тараза Сайлау Байназаров отметил, что из 600 автобусов на маршруты регулярно выходят только около 400, остальной транспорт постоянно находится в ремонтных боксах. Руководители автопарков объяснили это нехваткой средств на модернизацию, высокими штрафами, дорогими запчастями и ГСМ. По их мнению, в часы пик необходимо выставлять на светофорные объекты регулировщиков, поставить новые автобусные остановки в отдаленных районах и увеличить тариф на проезд. Отвечая на это, руководитель городского управления ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Бахытжан Жаксылыков заявил, что в бюджете нет денег на обустройство остановок. Начальник МПС области полковник полиции Бахытжан Бейсеев посоветовал перевозчикам устанавливать в автобусах видеокамеры для борьбы с карманными кражами в общественном транспорте. В ходе последнего рейда дорожно-патрульной полиции города всего за пять дней выявлено более 500 правонарушений, допущенных водителями общественного транспорта. Основными нарушениями стали разговоры по мобильному телефону во время вождения, перегруз, остановка в неположенном месте и нарушение правил маневрирования. Пассажиры отметили превышение скорости, гонки на дорогах, резкое торможение, проезд на красный свет и совершение опасных маневров.

«В нашем городе сейчас дефицит водителей, - подчеркнул заместитель акима города Тараза Максат Ахаев. - Нет настоящих, культурных водителей, которые могут нормально водить. Они в основном бывшие КамАЗисты или поливальщики. По вине водителей общественного транспорта зарегистрировано 35 случаев ДТП. Частыми причинами аварий также являются неопытность нынешних водителей, «байга» на дорогах и неправильное расположение на остановках, а также отсутствие светофоров на некоторых дорогах. Всё это мы возьмем под контроль».

Начальник УАП ДВД области С. Джунисбеков в завершение встречи предложил отработать план взаимодействия с представителями местных исполнительных органов, инспекции транспортного контроля и ДВД региона. Руководителям автобусных парков рекомендовано свои предложения направить в адрес управления административной полиции.

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