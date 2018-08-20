Жительница Костанайской области зарезала знакомого во время пьяной ссоры
Убийство произошло в Камыстинском районе.
Фото : news.am20 августа 2018, 07:05
Смертельно ранила ножом жительница Костанайской области знакомого, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
Убийство произошло в Камыстинском районе.
В ходе предварительного следствия установлено, что 46-летняя женщина и её 50-летний знакомый распивали спиртное.
«Внезапно возникла ссора. Женщина нанесла ножевое ранение. Мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе ДВД.
Подозреваемая задержана.
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