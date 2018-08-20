Британец умер на глазах невесты сразу после свадьбы

Была женой всего 13 часов.

Британка Мишель Уайт поспешила выйти замуж за своего возлюбленного Скотта Пламли после того, как узнала о его смертельной болезни. Пара встречалась два года, но внезапно после очередного обследования диагноз Пламли "язва желудка" сменился на "рак пищевода в термальной стадии". Врачи рассказали, что жить мужчине осталось считаные дни, так что женщина умудрилась организовать свадьбу меньше чем за сутки, сообщает Life.ru.

Мишель собрала друзей и родственников со всей страны, цветами и тортом вызвались заняться её друзья, а соседка сделала ей причёску. Также женщина уговорила сотрудника загса приехать в больницу, где находился её возлюбленный. Скотт скончался спустя 13 часов после свадьбы, а перед кончиной всё твердил Мишель, что любит её.

— Я большую часть своей жизни работала в качестве сиделки, работала в домах престарелых и занималась паллиативной помощью... Я видела смерти, и это была самая красивая из них. Я была его женой только в течение 13 часов, но теперь я приобрела такую ​​удивительную семью — свекровь, деверей и огромное количество друзей, — сказала она со слезами на глазах.

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