Первый день Азиады-2018: Казахстан — пятый в медальном зачете
Всего за первый медальный день награды сумели заработать спортсмены из 18 стран.
Первый медальный день Азиатских игр-2018 в Индонезии принес Казахстану четыре медали — золотую, серебряную и две бронзовые, сообщает Sports.kz.
«Золото» выиграл фехтовальщик Дмитрий Алексанин, «серебро» — борец вольного стиля Данияр Кайсанов, а бронзовыми призерами также стали «вольники» — Саятбек Окасов и Адилет Давлумбаев. С четырьмя медалями сборная Казахстана занимает пятое место в общекомандном медальном зачете.
Медальный зачет Азиады-2018:
1. Китай — 16 медалей (7 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые)
2. Япония — 14 (3-6-5)
3. Южная Корея — 11 (2-3-6)
4. Иран — 5 (2-2-1)
5. Казахстан — 4 (1-1-2)
Всего за первый медальный день награды сумели заработать спортсмены из 18 стран.
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