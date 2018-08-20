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Первый день Азиады-2018: Казахстан — пятый в медальном зачете

Всего за первый медальный день награды сумели заработать спортсмены из 18 стран.

Фото : karateworld.ru20 августа 2018, 08:42

Первый медальный день Азиатских игр-2018 в Индонезии принес Казахстану четыре медали — золотую, серебряную и две бронзовые, сообщает Sports.kz.

«Золото» выиграл фехтовальщик Дмитрий Алексанин, «серебро» — борец вольного стиля Данияр Кайсанов, а бронзовыми призерами также стали «вольники» — Саятбек Окасов и Адилет Давлумбаев. С четырьмя медалями сборная Казахстана занимает пятое место в общекомандном медальном зачете.

Медальный зачет Азиады-2018:

1. Китай — 16 медалей (7 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые)
2. Япония — 14 (3-6-5)
3. Южная Корея — 11 (2-3-6)
4. Иран — 5 (2-2-1)
5. Казахстан — 4 (1-1-2)

Всего за первый медальный день награды сумели заработать спортсмены из 18 стран.


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